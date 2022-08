"Curata con competenza e sensibilità, grazie al professor Ercolani"

Recita la segnalazione

Vi scrivo spinta da un sincero e profondo sentimento di gratitudine nei confronti del professor Giorgio Ercolani, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì che mi ha recentemente operato al fegato in maniera impeccabile. Nei giorni di ricovero ho potuto constatare l’elevato livello di competenza professionale di tutto lo staff medico e infermieristico del reparto del prof. Ercolani. Sono stata curata in un clima di sensibilità, attenzione e paziente disponibilità; grazie per aver saputo arginare con immediatezza ansia e preoccupazioni mie e dei miei familiari. Desidero pertanto ringraziare l’Ospedale di Forlì, i medici e gli infermieri del reparto di Chirurgia Generale che si sono presi cura di me come paziente e come persona. Un grande grazie anche al dottor Giovanni Luca Frassineti dell’IRST di Meldola che, insieme a tutto il suo gruppo di Patologia Gastroenterica, mi segue con grande professionalità e gentilezza nel mio percorso di cura.

I.P.