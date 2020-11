Il Gruppo Ottomarzo di Cusercoli dice no alla violenza alle donne e a ogni tipo di violenza: "Sul ponte di Cusercoli abbiamo lanciato messaggi con scritte rosse su lenzuoli bianchi per sensibilizzare le persone, uomini e donne. Nei negozi sono presenti anche scatole rosse per raccogliere pensieri e opinioni - afferma Gloria Nanni -. Siamo un gruppo di donne che credono nella uguaglianza e nel rispetto. Siamo attive sul territorio con eventi e attività a favore delle donne e dei bambini".