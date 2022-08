Degrado e abbandono al “giardino Don Arturo Femicelli”

Gallery

















Recita la segnalazione: "In una piacevole zona residenziale di Forlí che tocca 3 vie, si trova questo giardino, ormai abbandonando al degrado. Panchine spostate dal basamento di cemento, sporcizia a terra, bidoni pieni e malridotti, cassette di legna e rimanenze di grosse potaturee la fioriera di cemento in un angolo. Ma la cosa ancora più grave è il palo della luce dondolante e instabile sulla parte superiore. E i giochi per i bambini? Smontati e abbandonate le basi in mezzo al prato. Senza considerare la quantità sconvolgente di zanzare. Speriamo almeno che venga messo in sicurezza a breve per evitare che i pochi bambini che lo frequentano, si facciano male".