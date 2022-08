in

Via Morattini

Centro Storico Via Morattini

in

in

in

Recita la segnalazione": "In via Minardi, di fronte alle case popolari, un orto del demagno sta diventando una vera discarica a cielo aperto. Volevo segnalare inoltre che a causa di tutto cio c'è una vera e propria invasione di Ratti, bisce e insetti,una barca, sacchetti alberi marci. Chiedo cortesemente l' intervento di qualcuno. Aspettando un vostro riscontro cordiali saluti".

Via Vincenzo Minardi, 12 · Bussecchio

Via Vincenzo Minardi, 12 · Bussecchio

"Degrado in un orto in via Minardi"