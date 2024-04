"Incuria al Parco Urbano. E all'esterno ci sono carcasse di conigli investiti e morti"

Riceviamo e pubblichiamo: "Con questa lettera vorrei porre l'attenzione sulla situazione molto critica del parco urbano di Forlì un tempo bellissimo e curato, ora in uno stato di incuria e di abbandono. Al suo interno ci sono sempre rami secchi, erba incolta e piante non curate. Inoltre, per chi come me ama fare jogging e passeggiate, ci si imbatte spesso in ciclisti maleducati e in persone in monopattino che sfrecciano a tutta velocità incuranti dei divieti e del pericolo che possono rappresentare per bambini e anziani. Fino a poco tempo fa c'erano controlli da parte delle forze dell'ordine ma ora non più! Per quale motivo? Infine, all'interno del parco e all'esterno nelle zone limitrofe (tra cui la rotonda) ci sono i conigli che sono sempre più numerosi. Fuori dal parco si vedono quasi tutti i giorni carcasse di conigli investiti e morti, depredati dai vari uccelli e lasciati per giorni interi senza essere rimossi. Tutto questo può comportare rischi igienico-sanitari e problemi nella viabilità. L'assessore al benessere animale è consapevole di questa situazione? Perché non si pensa ad un progetto che contempli un controllo sanitario di tutti i conigli presenti nel parco, alla loro sterilizzazione e al loro eventuale trasferimento in luoghi più idonei come è stato fatto dal Comune di Faenza? Mi auguro che si inizi al più presto a fare qualcosa per la corretta gestione e tutela del parco e per la salvaguardia del benessere degli animali che vi abitano".

R.Zanetti