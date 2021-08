Abbandoni di rifiuti accanto alla campana del vetro di via Cesare Maioli

Recita la segnalazione: "Ogni sera, accanto alla campana del vetro, in Via Cesare Maioli, qualcuno abbandona rifiuti vari come se si trattasse di una discarica. Alea regolarmente pulisce con mezzi appositi, diversi da quelli della normale raccolta differenziata ma ... chi paga per questo servizio extra? Inoltre i cittadini con regolare contratto devono, pena pesanti sanzioni, differenziare i rifiuti; è molto più semplice e veloce, per i "furbetti", disfarsi della propria immondizia abbandonando, indisturbati, sporte contenenti rifiuti vari non separati. Questo è un esempio scattato domenica scorsa (normalmente, per fortuna, ci sono solo sporte e sportine)".