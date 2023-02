Gallery



La segnalazione di una cittadina

Sono una cittadina che abita nella periferia di Forlimpopoli e, dopo varie segnalazioni al Comune, vorrei evidenziare in che condizioni sono le strade del fore. La via Nuove Fondine è un po' tutta disastrata,ma le foto rappresentano la parte più pericolosa soprattutto per moto e biciclette (il manto stradale sta sprofondando) nell'inserzione con via Canalazzo