Bici abbandonate e atti vandalici sui muri, un cittadino: "Ancora degrado in centro"

Scrive Paolo nella sua segnalazione da via Digione, in centro a Forlì: "Nonostante le restrizioni dovute al Covid e al coprifuoco continuano gli atti vandalici in centro storico , in questo caso addirittura sotto l’occhio vigile di una delle telecamere disseminate in questi ultimi tempi. Nello stesso vicolo poi ci sono biciclette abbandonate da anni ... invece dei soliti ed inutili proclami di rivalorizzazione del centro storico basterebbero un po’ più di volontà e vigilanza"