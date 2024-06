"Degrado in Corso Diaz a pochi passi da Piazza Saffi"

Riceviamo e pubblichiamo: "In Corso Diaz 9, a pochi passi da Piazza Saffi, sono stati abbandonati rifiuti e bidoni Alea da oltre un mese senza che nessuno degli operatori che fanno servizio ogni sera se ne sia mai interessato. Si tratta di una zona molto frequentata, dove sono presenti anche diversi locali pubblici. Rientrando di notte sono stati visti anche topi in diverse occasioni. Trovo inaccettabile la situazione di degrado e sporcizia in centro storico".