Degrado in via Roncuzzi, la richiesta di un residente: "Servono telecamere"

Recita la segnalazione: "Ancora oggi ci troviamo a dover segnalare puntualmente ogni giorno alle istituzione l'ennesimo degrado che nelle vie Pompeo Ringressi e via Nello Roncuzzi, i cittadini residente nella zona residenziali si trovano a vivere. Un'area molto bella che grazie ai grandi sacrifici di ditte private e il Comune di Forli, è stata realizzata, ma a renderla insicura, poco bella e sopratutto e pericolosa per i bambini, è proprio la situazione di degrado con rifiuti abbandonati: briglie di vetro sulle panchine e a terra, scritte di graffiti lungo tutti i muri, per non parlare della frequentazione di persone in evidente stato di euforia data dall'abito di alcol e di altre sostanze.

Da anni è stato chiesto all'amministrazione e tutte le forze dell'ordine di intervenire, perché il problema è banale e semplice da capire: ciò che rendeva insicura e sporca l'area ormai incriminata in diverse occasioni dei Portici, si è spostato dall'altra parte della rotonda. Ricordo che la zona citata sopra è un'area verde vasta, vicino alla ferrovia per cui si capisce da sé che si tratta di una zona che dovrebbe essere monitorata. Ecco perché da anni chiediamo all'Amministrazione l'istallazione di video-sorveglianza, consapevoli che non è possibile installare una persona li fissa che sorveglia sempre.

Perché non si apre un dialogo per capire se quanto proposto, ovvero l'istallazione di telecamere come fatto nell'area dei portici potrebbe essere utile? Dispiace molto saper di aver pagato a caro prezzo, un immobile e poi alle 10 del mattino vedere già uno scenario come ben descritto o portare i propri figli ai giochi che fortunatamente ci sono stati installati, ma dovendo scavalcare vetri, preservativi ed ulteriori.

Concludo cercando di esprimermi nel miglior modo possibile: nessuno vuole puntare il dito contro nessuno e tantomeno colpevolizzare l'Amministrazione che ringrazio perché specie in questa area gia tanto è stato fatto, ma proprio per questo portino a termine l'opera dando una bella pulita a questi muri imbrattati orribilmente, rendendola sicura per tutti i cittadini".

Marco Lijoi