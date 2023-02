"Degrado nel viale della stazione"

Gallery



La segnalazione:

"A pochi passi dalla stazione centrale di Forlì, e precisamente in viale della Libertà, come si può notare dalle mie foto scattate oggi venerdì 10 febbraio, un'area verde che si trova a non più di cento metri dalla stazione è lasciata nel più totale degrado, sono anni che è in queste condizioni. Sinceramente quelli che dalla stazione sono diretti verso il centro della nostra città di sicuro non vedono un bello spettacolo, sarebbe ora di fare pulizia".