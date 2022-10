Via Tina Gori /via Corbari Forlì · Forlì

Riceviamo e pubblichiamo: "Questa è la situazione al parcheggio sopraelevato di via Tina Gori. Si è già ripetuta con vetri di bottiglie di birra tempo fa. Qualcuno bivacca di notte? E perché non passare a pulire in modo sistematico anche quest'area? Mi risulta sia zona comunale. Telecamere mai?"