"Il parco del Foro Boario abbandonato a se stesso. Cestini dei rifiuti non svuotati e degrado"

Riceviamo e pubblichiamo: "Al parco del Foro Boario, rinnovato nell'aprile del 2022, i cestini non vengono svuotati. Bottiglie di birra vuote, ma anche sacchetti della spazzatura e di deiezione di cani. Inoltre c'è un ampio spazio verde non curato. Il tutto vicino all'area giochi per bambini, dove oltre alla sporcizia c'è un cattivo odore. Un fiore all'occhiello, come era stato ricordato in occasione dell'inaugurazione. Lasciarlo così è davvero un peccato. Si potrebbe creare inoltre uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe, uno sgambatoio, in modo tale anche da sfruttare quel giardino attualmente lasciato in stato d'abbandono con erba incolta e ridurre il degrado che c'è".

Un lettore