Asfalto deteriorato e pericoloso per pedoni eciclisti

Allego foto del degrado pericoloso di una strada di campagna Via Schiova verso la Fornace Sila, San Leonardo Forlì. Purtroppo ho già scritto al Comune che non ha mosso un dito, la strada è pericolosa per pedoni e biciclette, si sta sbriciolando pericolosamente, per i pedoni c'è il rischio di prendersi sassi in faccia o addosso al passaggio troppo veloce di auto. Lle auto passano a velocità sostenute anche in presenza di pedoni purtroppo. Non so più chi contattare perchè vengano a fare qualcosa.

Nicoletta