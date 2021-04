Degrado e scarico rifiuti in via Alessandro Volta, nell'area ex Dogana

Recita la segnalazione:

Degrado e scarico rifiuti in via Alessandro Volta, ex area dogana. Abbiamo segnalato più volte a più enti la situazione sono oramai diversi anni che la situazione peggiora costantemente. C’è anche un problema di sicurezza in quanto di notte attraverso un passaggio nella rete abbiamo notato diversi personaggi in atteggiamenti poco chiari, non resta che segnalarlo in redazione sperando in qualche sviluppo positivo.