"Rifiuti lasciati per strada. La situazione rifiuti abbandonati è diventata insostenibile"

Recita la segnalazione: "Rifiuti lasciati per strada. La situazione rifiuti abbandonati a mio parere è diventata insostenibile. Questo di via Gatti è solo un esempio di quello che si può vedere ogni giorno su tantissime zone di Forlì. Vogliamo prendere atto che esistono degli incivili che devono essere fermati ed educati in qualche modo? Chi deve controllare? Servono metteRe delle fototrappole".