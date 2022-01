"Cani all’interno del giardino universitario e poco senso civico"

Via Cairoli, 29 · Centro Storico

Recita la segnalazione: "Ho visto all’interno del giardino universitario, ex Ospedale Morgagni, nei pressi della mensa, dei cani accompagnati dal padrone invitati a sgambare sul prato e di conseguenza defecare con soddisfazione del proprietario e lodi al cane. Senza poi raccogliere nulla, naturalment . Non vorrei che l'inciviltà di pochi causasse un livello di sporcizia che nuocerebbe al luogo, che si presenta curato per ora, anche se da completare penso. Andrebbe mantenuto. Ha già un campo da basket e vari attrezzi ginnici che permettono agli studenti momenti di relax e di ginnastica. La maleducazione di alcuni rischia di vanificare ciò che di bello è stato creato nel Campus. Speriamo che si possa fare qualche controllo".