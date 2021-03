Recita la segnalazione:

Continua ad aumentare la discarica in via Le Selve,e nessuno fa nulla. Le promesse fatte da Alea non sono state mantenute, ho segnalato anche sul sito di Alea ma dopo un paio di mesi non si è visto nessun beneficio. Non è possibile ridurre così uno dei nostri paesaggi più belli, oltre che naturalmente fare male a noi stessi .