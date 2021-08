Via Silvio Corbari, 11 · Cà Ossi

Recita la segnalazione:

Sporcizia nel prato davanti al Conad in via Corbari, un posto molto popolato da cani. Ci sono vetri rotti sparsi, bottiglie rotte e bidone pienissimo. Inciviltà assurda. La notte è pericoloso, non avendo abbastanza lampioni.