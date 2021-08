"Non ci sono stati svuotati i bidoni della plastica"

Recita la segnalazione: "Vorrei fare un reclamo ad un disservizio Alea Ambiente. Non sono stati svuotati i bidoni della plastica della mia utenza e quelli del mio vicino difronte dove abito in via Trebbo. E' una strada chiusa e siamo in 5 casa. Gli altri sono stati svuotati, i nostri no! Ed è successo anche con il vegetale la settimana scorsa. Sono state fatte due segnalazioni chiamando direttamente all'operatore che ha inviato l'email, ma con esito negativo. Non sono venuti, ho dovuto aspettare il giorno c'era da calendario lo svuotamento".