Bidoni gettacarte da svuotare più spesso

Recita la segnalazione:

Credo che sia il momento che Alea intervenga per mettere un punto fermo al degrado urbano. Stamane percorrendo viale pazzoli ho notato tutti i gettacarte stracolmi e rifiuti a terra. Che alcuni cittadini siano incivili non deve essere una eventuale giustificazione. I gettacarte devono essere svuotati "piu'" volte a settimana. Altro degrado e' quello che si scorge percorrendo la tangenziale. Lungo le rampe di accesso ed uscita, nelle piazzole, ci sono rifiuti di ogni genere. Qui la competenza e' di ANAS per cui Comune e Alea sono invitati a presentare apposita segnalazione e richiesta di intervento ad ANAS.