"Area verde di Villanova trasformata in una discarica, ci sono anche parassiti e zecche"

Gallery





Riceviamo e pubblichiamo: "Sono a segnalare il degrado di una zona verde di Villanova adiacente ad un condominio e a case private. La zona in questione non è mai oggetto di manutenzione (potature e sfalci di erba), da oggi viene anche utilizzata come discarica a cielo aperto da cittadini alquanto maleducati. Sono presenti inoltre parassiti, zecche in particolare che possono risultare nocive per la salute di uomini e animali. La lottizzazione dietro a tale area è continuamente lasciata in stato di abbandono. Spero che tale segnalazione sia utile per un veloce ripristino di una area verde utile a tutta la comunità".