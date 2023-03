La delusione di un lettore: "I conigli stanno distruggendo il Parco urbano, bisogna intervenire"

Riceviamo la seguente segnalazione da parte di un lettore:

"Buongiorno, vorrei mettere in evidenza il degrado del Parco Urbano Franco Agosto di Forlì, ho messo solo alcune foto su come si trova, ma vi assicuro che certi punti è messo molto peggio. I conigli stanno poco a poco distruggendo tutto, non c'è più un filo d'erba, il terreno è pieno di buche e cacche di coniglio, non puoi far fare neanche una corsa ai bambini per non rischiare la rottura di una caviglia. In molti punti non puoi sederti per via di cacche e buche, il prato non c'è più, le staccionate che circondano il laghetto sono tutte storte o rotte, è uno schifo assurdo. Altro che fiore all'occhiello della città. Andrebbero tolti i conigli, rifatto il prato e sistemato un po' tutto, anche le piante molte andrebbero potate e alzate. Molti rami ormai strisciano a terra".

Lettera firmata