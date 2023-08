La delusione di una lettrice: "Al parco Paul Harris regna il degrado e manca la manutenzione"

Via Bengasi · Ospedaletto-Pianta

Via Bengasi · Ospedaletto-Pianta

Riceviamo la seguente segnalazione da dei lettori e pubblichiamo:

"Con rammarico in passeggiata al parco abbiamo notato una situazione di incuria. Alberi stroncati e rami secchi ovunque, cartacce e resti di cibo, cestini straripanti. Occupazione del gazebo all'ingresso da persone senza fissa dimora, avvolti in stracci e lenzuoli con abiti stesi fuori e degrado all'interno. Reti del campetto strappate e rammendate alla meglio. Ma il Comune o il quartiere se ne occupano? Da ultimo una recinzione che invita a non passeggiare vicino al lago perché le staccionate sono pericolanti e usurate! Mi auguro che questa segnalazione interessi a qualche autorità".