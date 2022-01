Cerco foto e scritti che riguardano il deposito bici di via Guasto degli Orsi

Riceviamo e pubblichiamo

"Sono alla ricerca di foto e scritti che riguardano una custodia di biciclette esistente fino alla metà degli anni 70 in Via Guasto degli Orsi a Forlì, nei pressi del cinema Esperia. Gestito da una signora sempre presente in tutte le stagioni. Una donna simpatica e cordiale; chi si recava in centro lasciva la bici per riprenderla al ritorno anche coperta nel caso di pioggia. Certamente non passava inosservata la sua presenza, aveva un saluto per tutti. Il mio ricordo oltre la sua presenza erano le biciclette con relativo cartello "Deposito per bici". Anche questa è storia di Forlì".