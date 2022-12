"Depressione e malattie mentali, servono investimenti della politica"

La segnalazione:

Nel febbraio del 2018 l' OMS, dichiaro' che entro il 2030, la depressione sarebbe diventata la prima causa al mondo di disabilità. Nel 2019, sempre l' OMS, dichiarò che, i pazienti che soffrono di malattie mentali nel mondo, erano circa un miliardo di persone. Dal 2019 ad oggi, responsabili anche la pandemia per Covid 19, la guerra in Ucraina e la contrazione economica, i casi di disturbi come ansia, attacchi di panico, depressione e altro, sono in forte aumento nel modo. Moltissimi giovani, vivono un grande disagio e presentano tali sintomi. In Italia, siamo diversi milioni di pazienti.

Gli Psichiatri, stanno facendo tutto il possibile. Gli Psicologi sono oberati di lavoro. Purtroppo, come sappiamo da anni, mancano i Medici in ogni comparto e, questo, per una errata valutazione e pianificazione da parte dei politici italiani. Stiamo pagando il numero chiuso per l' accesso alla facoltà di Medicina. Servono i Centri di Salute Mentale in ogni Comunune italiano. Mancano ospedali Psichiatrici con più reparti, con la presenza di Psicologi all' interno e, le varie attività che, alcune Cliniche psichiatriche italiane offrono. Mancano ospedali Psichitrici moderni e accoglienti in diversi capoluoghi italiani. Se per il cancro e altre patologie, sono stati messi in campo investimenti molto ingenti, com'era giusto, la Psichiatria è uno dei comparti più penalizzati. Le famiglie dei pazienti psichiatrici, sono state lasciate troppo sole. La gestione dei pazienti, può essere molto complessa. L' interazione Medico e Psicologo con il paziente e i familiari, sarebbe di aiuto per le persone coinvolte.

Bisognerebbe che in ogni scuola, si organizzassero incontri con gli alunni, gli insegnanti, gli Psicologi o Medici. Sarebbe importante che ogni Comune, con il contributo di Psichiatri e Psicoterapeuti, stilasse opuscoli per informare ed educare giovani e tutte le famiglie. Dovrebbe essere il Ministro della Salute, a fare stilare questi opuscoli, con linee guida ben dettagliate.!! La prevenzione e gli investimenti su tutta la sanità, devono essere una priorità. Anche i familiari dei pazienti oncologici e non solo, sono stati lasciati sempre soli. Sulla RICERCA, si è investito meno del dovuto. Gran parte dei finanziamenti, deriva da donazioni private

. Il Bonus Psicologo per i pazienti psichiatrici, è per un numero ristretto di essi. Molti avrebbero bisogno di di fare psicoterapia, ma, non hanno le possibilità economiche. Sarebbe opportuno che tutti coloro che necessitano di tale aiuto, potessero usufruirne del Bonus. Con una buona psicoterapia, si possono risolvere o, imparare a gestire, tante problematiche. Dove non arriva il Governo, intervengano la Regione e i Comuni. Sono tante le persone che guariscono da patologie psichiatriche. È un lavoro quotidiano che bisogna fare. Guarire o stare meglio, è la speranza che abbiamo in tantissimi. Giunga la mia vicinanza a tutti gli ammalati psichiatrici, alle loro famiglie, al personale sanitario e a tutti gli ammalati in generale.

Angela Ferrini, Ex Consigliere comunale di Predappio