"Devastazione di vandali al parco 'Ricordo del 21 luglio 1946', educazione assente"

Gallery













Recita la segnalazione sui vandalismi al parco 'Ricordo del 21 luglio 1946' in via Orfeo da Bologna

Una stupida tendenza a rovinare, distruggere, guastare senza necessità e senza ragione, per gusto perverso o per sciocca e malintesa ostentazione di forza, o anche per incapacità a comprendere la bellezza e l’utilità delle cose che si distruggono. Giovinastri che, per semplice stupidità, fracassano bagni pubblici adibiti a spogliatoi per chi volesse utilizzare il campo da calcio. Compiono questi atti di vigliaccheria deturpando così un’opera pubblica. Probabilmente l’educazione è assente. Ragazzi privi di etica. Probabilmente figli di genitori inabili a dare loro la giusta educazione. Ora si farà richiesta per sistemare il tutto e posizionare le foto trappole.