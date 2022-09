Recita la segnalazione: 2I cittadini forlivesi, oltre alle normali tariffe Alea, tutti i giorni devono pagare addetti alla pulizia delle strade perchè rimuovano sacchi di immondizia gettati accanto al cassonetto del vetro. Tutti i giorni! Il Comune non può far nulla per identificare questi "signori" disonesti e far risparmiare ai suoi cittadini le spese di pulizia straordinarie da loro provocate?"