"Si sta formando una discarica abusiva in via Giardini, angolo via Ravegnana"

Recita la segnalazione: "In via Giardini, angolo via Ravegnana, si sta formando da mesi una discarica abusiva, ormai ricettacolo di ingenti e numerosi rifiuti, tra cui molti sacchi di plastica ed anche attrezzature per la casa, come vecchi stendipanni ed altro. I rifiuti vengono gettati da ignoti oltre un muro di cemento, che separa la strada dalla proprietà delle Ferrovie dello Stato: per questo sono visibili solamente dai residenti (vedi foto) i quali, in più occasioni, hanno segnalato il problema ad Alea, senza però che sia stato attuato nessun intervento per ripulire l'area. E' oramai necessaria una pronta azione per eliminare la discarica abusiva, evitando il pericolo che i rifiuti possano inquinare il terreno".