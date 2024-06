Rifiuti abbandonati a Pieve Salutare, "un crimine che danneggia tutti"

Gallery



Riceviamo e pubblichiamo: "Con la presente ci tengo a segnalarvi che sabato 2 giugno, alle ore 10.50, transitando in bicicletta lungo la Via Giorgio Zoli, che collega Pieve Salutare (Castrocaro) a Predappio, esattamente all'altezza del km. 2,100, ho notato sul ciglio della strada, lato destro, in un campo coltivato ad erba medica, un enorme discarica di rifiuti. Osservando i rifiuti, mi sono reso conto che si tratta di materiale di isolamento, resine essiccate, cartucce esauste di silicone e simili, cartoni, spezzoni probabilmente di canne fumarie, ecc. Su uno dei cartoni abbandonati ho rilevato un indirizzo di un mittente e di un destinatario e contattando quest'ultimo le forze dell'ordine potrebbero risalire facilmente a chi il destinatario ha ceduto il cartone. Ho già segnalato il fatto via mail anche ai Carabinieri Forestali di Castrocaro ad Alea Ambiente, e infine all'Assessorato Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Castrocaro Terme. Vorrei che l'autore di questo crimine, che danneggia tutti noi ed offende la coscienza civica, venisse individuato e perseguito come merita, e pubblicando questa segnalazione, chiunque abbia notizie utili potrebbe aiutare nella ricerca. Grazie".