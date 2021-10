"Lavori in via Bufalini. Il Comune ristabilisca la Ztl"

Recita la segnalazione: "Lavori in via Bufalini. Il Comune prima di concedere permessi di occupazione suolo dove ce ne sono già altri in vigore pensa al disagio che crea ai residenti o vuole incassare solo i diritti? L’assessore alla viabilità ristabilisca subito la Ztl in modo che i pochissimi parcheggi restino ai residenti che ne hanno diritto. I frequentatori della palestra Diego Fabbri di sera invadono di auto via Anita Garibaldi e la chiusura della adiacente via Bufalini creerá il caos".