Autobus e scuole, la richiesta: "Anticipare di dieci minuti il passaggio a Magliano e Carpena"

Recita la segnalazione: "Nonostante le lamentele rivolte a Start Romagna già negli anni scorsi, anche in quest’anno critico per le scuole, nella zona di Magliano e Carpena ci troviamo un servizio di trasporto scolastico assolutamente inutilizzabile. La tabella oraria è stata impostata senza tenere conto degli orari di ingresso delle scuole, quest’anno per ovvie ragioni anticipato in quasi tutte, dalle medie alle superiori, per cui i nostri ragazzi non possono utilizzare l’autobus perché arriverebbero sistematicamente in ritardo con impossibilità di accedere alle aule visto che per motivi di controllo i cancelli vengono chiusi dopo l’orario stabilito. (Senza contare che comunque l’autobus viaggia sempre con almeno 7/8 minuti di ritardo). Mi chiedo il senso di far girare un autobus vuoto mentre noi famiglie siamo costretti a portare in auto i nostri figli a scuola! Basterebbe anticipare di 10 minuti il giro non ci vuole molto".