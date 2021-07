Un cittadino: "Una rotonda inutile: camionisti costretti a prenderla contromano"

Scrive Ivan nella sua segnalazione: "Rotonda inutile. È da parecchio tempo che è usanza di tutti gli autisti di mezzi pesanti (autoarticolati, rimorchi, tir, bilici, ecc.) che si recano nella Z.I. di via Bourges, di affrontare la rotonda di via Tomba contromano in quanto non è fattibile diversamente a causa delle dimensione dei mezzi. Questa sera ho rischiato di essere investito a causa di questa manovra scorretta. Chiedo solo se è possibile porre rimedio a questo annoso problema"