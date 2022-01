"Manutenzione, senza alcun preavviso sono stati chiusi i campi da tennis coperti"

Scrive Paola: "Senza alcun preavviso sono stati chiusi i campi da tennis coperti del polisportivo G. Monti del quartiere Cava. La motivazione del Comune proprietario dei centro é stata per “manutenzione”. Mi chiedo come mamma di un ragazzo frequentante la scuola tennis, non si poteva aspettare la chiusura dell’anno o almeno la primavera quando potevano essere utilizzati i campi scoperti? Dopo mesi e mesi chiusi in casa i ragazzi avevano ritrovato il loro gruppo di amici e potevano fare attività"