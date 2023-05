Disservizio di Acer, "mi piove in casa e non risolvono la situazione"

Scrive una lettrice:

Mi chiamo Monica ed abito in centro a Forlì. L'abitazione mi è stata data in affitto dall'Acer due anni fa come casa di emergenza. Sin dai primi giorni l'appartamento ha mostrato delle criticità in fatto di infiltrazioni d'acqua. Sono venuti i muratori per ben due volte dopo che per mesi ho insistito con l'Acer in quanto mi pioveva in casa. I muratori dicono di aver sistemato il tetto, ma continua a piovere in casa con pericoloso rigonfiamento del cartone gesso. Ricontattando l'Acer mi è stato detto che non ho diritto a un altro appartamento con invalidità al 100% e che se voglio cambiare appartamento devo cercarmelo per mio conto. Considero tutto questo un totale disinteresse nei confronti di una persona in difficoltà. La casa dovrebbe essere un diritto per tutti e non dovrebbe essere elemosinata.