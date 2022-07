Disservizi negli aeroporti e ritardi, il problema di tutt'Europa colpisce anche a Forlì

Recita la segnalazione

Felice dell’apertura dell’aeroporto di Forlì, compro immediatamente 5 biglietti (vacanza in famiglia finalmente “comoda” perché sotto casa) per voli aerei per Catania, più precisamente il primo in partenza 9 luglio e il ritorno 16 luglio. Resoconto: partenza con tre ore di ritardo ma gestita bene dall’aeroporto di Forlì. Ritorno 9 ore all’aeroporto di Catania( 2 prima per il check-in e 7 dalla effettiva partenza) con nessuno che informasse i passeggeri che in autonomia abbiamo iniziato a darci quelle poche info che riusciamo ad avere da Forlì e da altri addetti non della compagnia aerea Aeroitalia a Catania. Perché dopo il check-in se ne sono andati tutti e chi era a Catania se ne lavava le mani dicendo che non c’era assistenza Aeroitalia in aereoporto e loro non sapevano cosa dirci. Comunue Partenza alle 17:05 effettuata alle 00:25 ma con arrivo a Bologna alle 2 di notte, dove siamo rimasti 30 minuti prima che arrivasse la scaletta per scendere dall’aereo e 1 ora prima che arrivassero le valigie. Caricati nel pulman con arrivo a Forlì alle 4:30. Mi auguro vivamente in un miglioramento totale nella gestione di Aeroitalia che non ha provveduto nemmeno ad una semplice mail o sms per avvertirci, mentre i tassisti alle 18:15 già sapevano del cambio rotta aerea e hanno avvertito con una mail un passeggero che aveva prenotato una tratta.