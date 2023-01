"Disservizi nella raccolta della carta a San Martino in Strada"

Via Bruno Cantarelli, 6 · San Martino in Strada

Recita la segnalazione: "Dal 9 gennaio, giorno di esposizione dei bidoni blu adibiti alla raccolta di carta, al 13 gennaio, nella zona di San Martino in Strada, non è stata ancora eseguito lo svuotamento dei suddetti contenitori, nonostante ripetuti solleciti al servizio clienti. Contattato il servizio clienti alle 17,45 del 9 gennaio, veniva assicurato un ritiro entro 48 ore. Trascorse le asserite 48 ore, ho ricontattato il servizio clienti il giorno 11 gennaio ed ancora il 12, ricordando all’operatrice i precedenti solleciti. Evidenzio che giovedì 12 gennaio, i bidoni gialli della plastica erano insolitamente affiancati da quelli blu, come da foto. Alla gentilezza delle operatrici del servizio clienti ove si cela il loro non poco imbarazzo, si contrappone un oggettivo menefreghismo dei Piani Alti di Alea. Ad oggi 13 gennaio nulla è cambiato, i bidoni sono ancora esposti in attesa che qualcuno si desti".