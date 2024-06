"Alea mi salta sistematicamente nel ritiro dell'indifferenziato"

Scrive il segnalante:

Vorrei portare alla vostra attenzione un problema ricorrente e frustrante che sto affrontando con il servizio di ritiro rifiuti gestito da Alea Ambiente nel nostro comune. Ogni volta che è il giorno stabilito per il ritiro dell'indifferenziato, il mio bidone, così come quello della mia vicina di casa, viene sistematicamente ignorato e non svuotato. Questo disservizio si verifica con una preoccupante regolarità, causando notevoli disagi. Il ritiro dell'indifferenziato avviene una volta ogni due settimane, e ogni volta i nostri bidoni restano pieni. Non abbiamo mai ricevuto spiegazioni da parte di Alea Ambiente sul motivo di questa omissione.

È una situazione che colpisce solo l'indifferenziato, poiché il ritiro delle altre tipologie di rifiuti, come carta e plastica, avviene regolarmente. Segnalare il problema è un processo lungo e frustrante. Bisogna chiamare l'azienda, attendere in linea per parlare con un operatore e fornire tutti i dettagli dell'utenza. Nonostante questo, la risoluzione non è immediata e la maggior parte delle volte occorre chiamare più volte. Il call center dell'azienda, inoltre, suggerisce di attendere il ritiro successivo o, in alternativa, di portare personalmente i rifiuti all'isola ecologica.

Nel frattempo, i rifiuti indifferenziati rimangono esposti al sole creando problemi di odore. Questo disagio si aggiunge a quello di dover chiamare ogni volta per segnalare la questione, senza mai ricevere una spiegazione adeguata o una soluzione definitiva. Chiedo alla redazione di dare visibilità a questo problema, nella speranza che un'attenzione mediatica possa sollecitare Alea Ambiente a migliorare il servizio offerto. Sono certo che anche altri cittadini si trovano nella mia stessa situazione e che un intervento pubblico possa contribuire a risolvere il problema in modo più rapido e definitivo.