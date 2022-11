"Disservizio lungo la linea 7"

Recita la segnalazione: "Anche io ed i miei figli utilizziamo l'autobus, in particolare la linea 7 che è l' unica a servire Bussecchio e la via Cerchia, ad eccezione dei bus "scolastici". Ultimamente per ben tre volte è saltata una corsa e non c'è stata segnalazione. E' previsto che passi una corsa ogni 30 minuti circa, se una salta vuole dire che si crea un buco di un'ora...diventa difficile organizzarsi, soprattutto se lo scopri lì per lì. Il quartiere è sempre più popolato non capisco il motivo di questi diradamenti. Segnalo che anche la linea 3 salta delle corse e non è mai puntuale, a volte passa prima dell'orario ed altre non passa per niente. Un bel viaggio della speranza per chi dal centro prende prima il 3 e poi il 7. Bel incentivo a lasciare l'auto in garage".