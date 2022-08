La segnalazione: "Divano e poltrona in Via Cesare Maioli"

Segnala Gigi: Mette divano e poltrona vicino al cestino in via Piero Maroncelli, ma visto che qualcuno lo aveva visto ( il divano e la poltrona ) decide di portarli con fatica in via Cesare Maioli nascosti dietro alla campana del vetro, forse si sta trasferendo e non avendo i mezzi per portarlo via decide di spostarlo un po alla volta. Magari decidesse di portarlo all'isola ecologica, quella non è la strada giusta, dal cestino di Via Piero Maroncelli fino a Viale Italia attraversare e al distributore Zannoni attraversare ancora, ecco li si trova in Via Isonzo a destra c'è l'isola ecologica che per la cronaca gli viene ritirato gratis.