Sono esattamente le 22:30 quando il boato della calorosa Piazza Del Popolo accoglie l’ingresso del forlivese Federico Camprincoli che taglia il traguardo del Passatore 2024 in 5º posizione assoluta e 1º romagnolo assoluto. Risultato sbalorditivo per un esordiente classe 1991 che si è approcciato alla distanza 100km solo 8 mesi fa. Risultati che fanno ben sperare per il futuro Azzurro italiano