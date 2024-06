Molti non si vedevano dal 1974: i compagni di classe dell'elementari si trovano dopo 50 anni

Riceviamo e pubblichiamo: "Si sono ritrovati dopo 50 anni, nel 1974 erano studenti della primaria Aurelio Saffi di Forlì. L'emozione è stata grande, molti non si vedevano da allora, superato il "Chi sei? Io sono..." la serata è stata all'insegna dei ricordi. Particolare è stato il pensiero a chi non era e non poteva essere con loro e al Maestro Bertaccini che li ha accompagnati fino all'esame di quinta elementare. I presenti ben 19 dal basso: Giunchi Cinzia, Magnani Sandra, Sansovini Roberto, Calboli Franco, Costa Claudio, Tamburini Enrico, Vallicelli Alessandra, Rossi Francesco, Ragazzini Paolo, Girelli Andrea, Degli Angioli Catia, Bandini Riccardo, Nanni Alessandro, Di Pietro Silvia, Tanfi Sandra, Pesaresi Pierluca, Martines Massimo, Olivucci Fausto e Bulgarelli Francesca".