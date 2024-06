Riceviamo e pubblichiamo: "Ieri (mercoledì per chi legge, ndr) due giovani stranieri hanno rubato la bici a mio figlio in viale Risorgimento e per fortuna l'abbiamo ritrovata in via Giorgio Regnoli, dove il ladro è scappato lasciando per terra la bici. Abbiamo provato a cercarlo in centro ma senza risultati. A Forlì stanno aumentando i furti di bici".