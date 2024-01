Dopo cinque anni Pinocchio ritorna a Forlimpopoli in una mostra curata da Paola Gatti

Riceviamo e pubblichiamo: "Cinque ani fa nasceva il libro "E se Pinocchio fosse nato a Forlimpopoli...Oltre a Barchèta (Maschera Romagnola creata da Maurizio Maraldi). Oltre ai disegni (vere e proprie opere D'arte) di Mario Bertozzi, alla Prosa di Paolo Zanoli e alle sette Poesie in vernacolo del poeta Forlimpopolese Maurizio Maraldi ci sono personaggi che hanno fatto o stanno facendo la storia di Forlimpopoli...il falegname Marangon Pitut, gestore del cinema verdi. Addirittura Stefano Pelloni...e' Pasadór. La Fatina è Paola di "A Casa di Paola". Poi il paese dei balocchi è la Segavecchia...il teatrino di Mangiafuoco è nel fossato della Rocca.È scritto prevalentemente in Italiano (solo i dialoghi del racconto curato da Zanoli e le poesie di Maraldi sono in dialetto con relativa traduzione ). Dopo cinque anni Pinocchio torna a Forlimpopoli e manda un sms a Geppetto, tanti bravi artisti lo hanno intercettato e interpretato in maniera originale, inedita, diversa. Da qui è nata una nuova mostra a cura di @paola.gatti.773 @acasadipaolaforlimpopoli con la preziosa collaborazione di Rodolfo Bertozzi. Si puo ammirare alla Sala Mostre 'Mario Bertozzi' all'interno della Rocca a Forlimpopoli fino al 4 febbraio".