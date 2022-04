"Dopo il forte vento a Predappio non si vedono più i canali Rai"

Problemi di ricezione dei canali Rai al centro di due segnalazioni. La prima di Rosanna: "Dopo le forti folate di vento dei giorni scorsi a Fiumana di Predappio si è interrotta la frequenza delle reti Rai da 3 giorni manca il servizio".

La seconda di Enrico: "Volevo far presente che nel Paese di Predappio da venerdì serasono spariti tutti i canali Rai sulla Tv dice segnale assente. Non avendo trovato alcun numero telefonico per notificare il problema alla azienda Rai, chiedo chi può contattarli per risolvere questa situazione".