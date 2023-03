Avevamo ricevuto e pubblicato questo appello: "Si è smarrito il mio gattino e sono disperatamente alla ricerca del mio micio. La scomparsa è avvenuta a Ca'Ossi, zona via Quarantola". Dopo la pubblicazione ci è stato comunicato il ritrovamento del micidio: "Ritrovata da una lettrice in via Domenico Berlati. Ringrazio infinitamente per la disponibilità. Grazie davvero tanto, questo mi hai resa felice".