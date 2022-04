Dopo l'hamburger gettano i rifiuti per strada, i residenti: "Servono controlli"

Riceviamo e pubblichiamo: "Rifiuti abbandonati in sacchetti di carta di un fast food, in Via Tito Papirio area parcheggio. In particolare ogni fine settimana si raccolgono i sacchetti lasciati abbandonati dopo un lauto pasto da persone incivili, con mancanza di rispetto per l'ambiente. Evitando che si disperdano nell'ambiente noi residenti puliamo continuamente per il senso civico. Più volte segnalato sarebbe necessario un controllo mirato in orario 23:30-00:30, questo l'orario presumibile che queste persone si soffermano per bivaccare sulla pubblica via. Alla pubblica Amministrazione si chiede se possibile installare delle Telecamere. Continueremo a vigilare e pulire al fine che non diventi una discarica".