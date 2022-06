"Dopo la segnalazione, cartello rimosso del tutto"

Recita la segnalazione

Dopo la mia segnalazione del 6 giugno, in cui evidenziavo "Segnaletica stradale logorata e mal sistemata", inerente i cartelli segnaletici per i Musei S. Domenico. Ebbene: hanno letteralmente segato il cartello dell'indicazione per i Musei S.Domenico alla base applicandovi un bel tappo. Non contenti hanno posto il cartello giallo indicante la direzione del Parcheggio S.Domenico sotto il cartello del passaggio pedonale. Faccio notare che non si vede la direzione da seguire. Complimenti ai responsabili della Viabilità e/o della segnaletica del Comune! Hanno risolto il problema segandolo alla base, e chi s'è visto s'è visto.