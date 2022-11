"Dove é finita la lapide di Olindo Guerrini?"

Via Alfonso Arnier, 12 · Spazzoli

Via Alfonso Arnier, 12 · Spazzoli

Riceviamo e pubblichiamo: "Il civico 116 di corso Diaz a Forlì é purtoppo ormai noto perché fu l'abitazione dove nell'aprile del 1988 fu barbbaramente ucciso dalla Brigate Rosse il professor Roberto Ruffilli; sono due le lapidi poste a lato dell'ingresso del palazzo che ricordano il professore e questo tristissimo evento. Pochi però ormai ricordano che in tale palazzo nacque pure un'altro famoso personaggio romagnolo, il poeta Olindo Guerrini, più noto con lo pseudonimo di Lorenzo Stecchetti. Questi nacque appunto il 4 ottobre del 1845 al n. 116 dell'allora Borgo Ravaldino da Angelo, farmacista, e Paola Giuliani. Ad onore del poeta, morto a Bologna nel 1916, fu apposta sulla facciata dell'edificio una lapide che lo ricordava , di questo testimone é pure lo scrittore e poeta Silvio Lombardi.

Ma di questa lapide oggi non vi é più alcuna traccia, si presume che sia stata rimossa per far posto a quelle che ricordano il professor Ruffilli. Si invita quindi l'Amministrazione comunale a fare doverosa ricerca e ripriistinare il doveroso, meritato tributo a questo esponente forlivese della poesia realista che spaziò dalla lirica intimista alla poesia dialettale e satirica, con il suo inconfondibile tono anticlericale che seppe strappare un sorriso ai nostri nonni e genitori anche nelle ore più buie della loro esistenza, ed ancora oggi merita la nostra attenzione".