"Dubbi sulla raccolta foglie"

Recita la segnalazione: "Credo che non sia possibile ogni giorno vedere tale scempio in un parcheggio pubblico. A parte gli stalli completamente rovinati dal passaggio di mezzi pesanti, penso che non sia regolare tale tipologia di accumulo e smaltimento dei rifiuti. Ogni giorno c è la processione dei mezzi che scaricano le foglie, poi arriva un bel trattore con rimorchio che tramite una pinza raccoglie tutto, rovinando gli stalli".